Ispas, inca trei ani la Sepsi

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat transferul fundasului stanga Rares Ispas, care a fost cumparat definitiv de la "clubul-mama", CFR Cluj. In ultimul sezon, Ispas fusese imprumutat de "feroviari" la gruparea din Covasna, unde a prins 28 de meciuri in toate competitiile."Clubul Sepsi OSK anunta faptul ca fundasul Rares Ispas a fost transferat definitiv. Jucatorul, in varsta de 21 de ani, a semnat un contract valabil pe trei ani cu clubul nostru. Rares Ispas in vara anului trecut a venit la ... citeste toata stirea