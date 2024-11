Istvan Kovacs, criticat pentru eliminarea lui Dembele

Nemtii de la Bild au reactionat, dupa ce Istvan Kovacs l-a eliminat pe Ousmane Dembele, in meciul dintre Bayern Munchen si PSG (1-0), din runda cu numarul 5 a grupei unice din Liga Campionilor. In minutul 56, la scorul de 1-0 pentru nemti, Istvan Kovacs i-a aratat al doilea cartonas galben lui Ousmane Dembele, eliminandu-l pe fotbalistul francez. In urma unui duel cu Alphonso Davies in careul nemtilor, Dembele faulteaza, insa a solicitat penalty! Arbitrul roman a lasat jocul sa continue, ... citește toată știrea