Istvan Kovacs, laudat dupa semifinala City-Real

Istvan Kovacs - foto stanga - (37 de ani) a fost la centru in partida dintre Manchester City si Real Madrid, incheiata cu scorul de 4-3, in mansa tur din semifinalele UEFA Champions League.Prestatia buna a lui Kovacs nu a trecut neobservata, astfel ca Cesar Luis Barrenechea Montero, fostul mare arbitru spaniol, l-a laudat pe roman pentru deciziile luate in timpul jocului de marti seara.Actualul analist al publicatiei Mundo Deportivo a apreciat pozitionarea centralului la fiecare faza a ... citeste toata stirea