Istvan Kovacs si Radu Petrescu, delegati in cupele europene

Istvan Kovacs (foto stanga) si Radu Petrescu (foto dreapta) au fost delegati in cupele europene, scrie frf.ro. Cei doi arbitri romani vor conduce la centru partide din Europa League si Conference League. Joi, 17 februarie, de la ora 19:45, Istvan Kovacs va arbitra partida Barcelona - Napoli, din faza play-off-ului Europa League in care se intalnesc echipele de pe locurile secunde in grupele UEL si cele care au terminat pe 3 in UCL.Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si ... citeste toata stirea