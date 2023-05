Istvan Kovacs (foto) va fi arbitru de rezerva la Manchester City - Real Madrid, meci ce conteaza pentru returul semifinalelor Ligii Campionilor. Polonezul Szymon Marciniak va arbitra meciul dintre Manchester City si Real Madrid, programat miercuri, in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce romanul Istvan Kovacs va fi al patrulea oficial la partida de pe Etihad Stadium. Va fi al saptelea meci arbitrat de Marciniak in acest sezon in Champions League, dupa Atletico ... citeste toata stirea