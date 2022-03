Iulia Benga, din nou campioana la slalom

Iulia Benga, schioarea de 33 de ani, mama a trei copii, a devenit din nou campioana nationala la slalom. Mai mult, ea s-a clasat pe podium in concursul international FIS RACE din Poiana Brasov.Potrivit ski-outdoor.ro, primele locuri in concursul international FIS RACE organizat intre 22 si 25 februarie la Poiana Brasov au fost obtinute, in proba de slalom, de Julia Zlatkova (Bulgaria), Nino Tsiklauri (Georgia) si Iulia Benga (Romania).A fost primul an in care concursul de senioare a fost ... citeste toata stirea