Iulian Jerebie s-a transferat la Aue, in "2.Bundesliga"

Cu putin timp inainte de sfarsitul perioadei de transferuri in handbalul european, EHV Aue, echipa din 2.Bundesliga, o obtinut semnatura lui Iulian Jerebie.Brasoveanul evoluase, in ultimul an si jumatate, in Liga Zimbrilor, pentru CSM Bucuresti.Echipa din Loßnitz se aflape locul 18, din 20, in liga secunda masculina germana, iar oficialii au anuntat transferul pe pagina de Facebook a clubului.Pivotul de doi metri inaltime si 106 de kilograme, care are atat cetatenie romana, cat si ... citeste toata stirea