Andrei Ivan - foto - (26 de ani) a ratat un penalty in meciul pierdut de Universitatea Craiova cu FCSB, scor 1-2, in etapa cu numarul 6 a play-off-ului Ligii 1. Ivan a fost un monument de tristete dupa meciul de pe Ion Oblemenco. Totusi, un fan al echipei i-a redat zambetul pe buze printr-un mesaj privat pe Instagram, pe care fotbalistul l-a postat ulterior la story. "Bro, daca pot sa zic bro (cu tot respectul), esti printre cei mai muncitori si reali jucatori de fotbal pe care i-am vazut in ... citeste toata stirea