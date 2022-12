Ivana Knoll a facut bani frumosi din modeling

Ivana Knoll (foto), bruneta superba care apare la toate meciurile Croatiei din Qatar, nu duce grija zilei de maini.Desi s-ar putea parea ca se afla la vanatoare de barbati bogati sau ca e in cautarea popularitatii, Ivana este o femeie de afaceri care o avere impresionanta, de peste 1,5 milioane de dolari.Fost fotomodel de succes, finalista la Miss Croatia 2016, Ivana (30 ani) s-a nascut in Germania, dar in copilarie s-a mutat cu familia in Bosnia. Acum locuieste la ... citeste toata stirea