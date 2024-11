Jannik Sinner a primit trofeul rezervat numarului unu mondial la final de an

Italianul Jannik Sinner a primit trofeul rezervat numarului unu mondial din tenisul profesionist masculin, atribuit la final de an de Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP), luni seara, in cadrul Turneului Campionilor de la Torino, informeaza AFP. "Este un club foarte exclusivist, au existat doar 29 de numere unu mondiale in istorie (primul dintre acestia fiind romanul Ilie Nastase - n.red.). Cand eram copil, nu credeam niciodata ca voi ajunge atat de sus, dar incetul cu incetul, am ajuns ... citește toată știrea