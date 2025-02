Jannik Sinner, suspendat pana pe 4 mai

Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, nr. 1 ATP, va fi suspendat timp de trei luni, pana pe 4 mai 2025, in baza unui "acord de solutionare" incheiat cu Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), care a cerut initial o suspendare de unul pana la doi ani dupa ce sportivul a fost testat pozitiv la o substanta interzisa in martie 2024, scrie AFP. "In conformitate cu termenii acordului, Sinner isi va indeplini perioada de ineligibilitate de la 9 februarie 2025 la 4 mai 2025, la ora 23:59 (care ... citește toată știrea