Japonez de la Reims, acuzat de agresiune sexuala

Junya Ito (foto), fotbalistul japonez al echipei Reims, acuzat de agresiune sexuala de doua femei in Japonia, a depus plangere impotriva presupuselor victime si le cere acestora daune de 200 de milioane de yeni (1,2 milioane de euro), a anuntat avocatul sau. Mijlocasul in varsta de 30 de ani, care a ajuns la Reims in 2022 si este un titular in Ligue 1, denunta acuzatiile false care au un impact major asupra imaginii sale. "Este extrem de important sa isi reabiliteze numele cat mai repede ... citește toată știrea