Chiar daca i-au transferat pe Kim Min-Jae (27 de ani) de la Napoli si Raphael Guerreiro (29 de ani) de la Borrusia Dortmund in acest sezon, Bayern Munchen continua sa se confrunte cu probleme in compartimentul defensiv. Cu Matthijs de Ligt accidentat, Bayern Munchen a ramas doar in doi fundasi centrali, coreeanul Kim si francezul Dayot Upamecano, iar bavarezii vor sa transfere un fundas polivalent de la Arsenal pentru a-si intari defensiva. Takehiro Tomiyasu (foto) a fost cumparat de Arsenal de ... citeste toata stirea