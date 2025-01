Jaqueline Cristian s-a oprit in turul al treilea la Australian Open

Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (foto) a fost invinsa de germanca Eva Lys cu 4-6, 6-3, 6-3, sambata, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open.Romanca a atins in premiera turul al treilea al unui turneu de Mare Slem.Jaqueline Cristian (26 ani, 82 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 25 de minute in fata Evei Lys, care a intrat pe tabloul principal din postura de ''lucky loser''.Daca balanta erorilor nefortate a ... citește toată știrea