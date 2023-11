In ciuda calificarii echipei sale la Euro 2024, Jaroslav Silhavy (foto) a anuntat ca demisioneaza din functia de selectioner al Cehiei, post pe care il ocupa din 2018. El si-a anuntat luni seara demisia, la cateva minute dupa ce nationala s-a calificat la Euro 2024 invingand Moldova cu 3-0. "Chiar daca acum suntem fericiti, am decis inca dinaintea meciului ca nu voi continua", a declarat fostul fundas, in varsta de 62 de ani, la televiziunea publica ceha, intr-un interviu acordat dupa meci. ... citeste toata stirea