Jelena Ostapenko a facut o criza de nervi la Wimbledon

Jucatoarea germana de tenis Tatjana Maria, locul 103 WTA, s-a calificat suprinzator duminica in sferturile de finala la Wimbledon, invingand-o pe mult mai bine cotata letona Jelena Ostapenko (foto), locul 17 mondial si cap de serie numarul 12, in trei seturi, 5-7, 7-5, 7-5.Germanca va disputa la 34 de ani primul sau sfert de finala intr-un turneu de Mare Slem, ea fiind cea mai in varsta jucatoare ramasa in cursa la actuala editie de la Wimbledon, noteaza Reuters. Ea atinsese o singura data