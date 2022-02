Jocurile Olimpice de iarna 2022 incep vineri la Beijing in conditii nemaiintalnite in istoria competitiei

Jocurile Olimpice de iarna din 2022 incep oficial vineri la Beijing, cu ceremonia de deschidere care are loc de la ora 14:00, ora Romaniei (20:00, ora locala). Este cea de-a 24-a editie a Jocurilor de iarna si se desfasoara in conditii speciale, nemaiintalnite in istoria competitiei, din cauza pandemiei, dar si a contextului politic.Aproape 3.000 de sportivi din 91 de natiuni vor concura pentru a castiga una dintre cele 109 medalii de aur puse in joc in sapte discipline. Romania este ... citeste toata stirea