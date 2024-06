Jonas Vingegaard a luat Turul Frantei si vrea si Marea Bucla

Jonas Vingegaard (foto), castigatorul ultimelor doua editii de Turul Frantei, va participa la editia din acest an al Marii Bucle, dar, cel putin la nivel declarativ, echipa sa, Jumbo, e extrem de retinuta in privinta sanselor la victorie. Jonas Vingegaard, castigatorul ultimelor doua editii de Turul Frantei, va participa la editia din acest an al Marii Bucle, dar, cel putin la nivel declarativ, echipa sa, Jumbo, e extrem de retinuta in privinta sanselor la victorie. Dupa ce a fost cu poarta ... citește toată știrea