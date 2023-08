"The Special One" a declarat ca a fost dorit de doua echipe din Golf, in aceasta vara, insa le-a refuzat pe ambele si a ales sa ramana la AS Roma. Jose Mourinho o antreneaza pe AS Roma din vara lui 2021, si mai are contract cu trupa de pe Olimpico pana in la sfarsitul sezonului. Jose Mourinho a dezvaluit ca atat Al-Hilal, cat si Al-Ahli l-au dorit in aceasta vara. Tehnicianul lusitan a declarat ca a refuzat cele doua oferte, deoarece s-a gandit la jucatorii sai de la AS Roma. De asemenea, ... citeste toata stirea