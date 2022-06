Juan Mata pleaca de la Manchester United

Contractul sau va expira in aceasta vara, iar jucatorul ii va parasi pe "diavoli", dupa 8 ani. Juan Mata (foto) nu va mai evolua pe Old Trafford in sezonul viitor. Oficialii clubului au anuntat despartirea de mijlocasul spaniol. Mijlocasul de 34 de ani a sosit la Manchester United in 2014. Mata a fost trasfert de la Chelsea, in schimbul sumei de aproximativ 45 de milioane de euro. "Manchester United poate confirma ca Juan Mata va pleca de la club, cand contractul sau va expira in aceasta vara. ... citeste toata stirea