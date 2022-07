Jucatoare din Argentina in echipa Coronei

Handbalista argentiniana Macarena Gandulfo (foto) va juca in sezonul 2022-2023 la Corona Brasov. Jucatoarea, in varsta de 28 de ani, are un palmares din care se desprind participarile alaturi de echipa nationala a Argentinei la patru Campionate Mondiale, o participare la Jocurile Olimpice de la Rio (2016), la Jocurile Sud Americane si Pan Americane, iar alaturi de echipele de club, a jucat trei sferturi de finala in Challenge Cup.Este de patru ori vicecampioana la Jocurile Panamericane, a ... citeste toata stirea