Dupa ce, la finalul lunii mai, Corona Brasov a castigat turneul de promovare in Liga Nationala de Baschet Masculin, reusind sa le invinga pe CS Politehnica Iasi, Agronomia Bucuresti si CS Valcea 1924, oficialii "galben-albastrilor", anunta si primele mutari din pauza competitionala, la nivelul lotului.Potrivit baschet.ro, primul transfer pentru stagiunea 2023-2024 este Georges Darwiche, baschetbalist care revine in Romania, dupa cinci ani in care a jucat in NCAA si NAIA.Nascut in 9 ... citeste toata stirea