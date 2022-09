Clubul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat, vineri, pe fundasul central maghiar Mark Tamas (foto). Acesta are varsta de 28 de ani si a semnat un contract pe doi ani cu gruparea din Covasna. El a jucat in ultimele trei sezoane la echipa poloneza Slask Wroclaw, pentru care a aparut in 47 de partide, marcand un gol. In cariera a mai jucat pentru Videoton, Puskas ... citeste toata stirea