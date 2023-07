Jucatori din 12 tari vor participa la Trofeul Ion Esiriac care se desfasoara, in aceste zile, la Baza Olimpia.Turneul de tenis Trofeul Ion Esiriac World Tennis Tour M25K, dotat cu premii in valoare de 25.000 de dolari, se desfasoara in perioada 1 - 9 iulie 2023 la Baza Sportiva Olimpia Brasov si face parte dintr-o serie de turnee organizate de Fundatia Esiriac sub licenta International Tennis Federation ... citeste toata stirea