Jucatorii de la FCSB se vaccineaza in ciuda recomandarilor lui Becali

Mihai Stoica (foto) a dezvaluit ca sapte jucatori de la FCSB si-au facut vaccinul anti COVID-19. Cunoscut ca un antivaccinist, Gigi Becali nu a avut nicio problema cu cei care nu i-au ascultat sfatul. In acest moment, FCSB are 15 jucatori imuni la COVID-19. Sapte vaccinati si opt trecuti prin boala, recent, dupa cum sustine Mihai Stoica. "Avem sapte vaccinati si opt trecuti prin boala. 15 dintr-un lot de 28, care suntem acum. Ceilalti, toti, cu o singura exceptie, au facut in 2020, dar riscul ... citeste toata stirea