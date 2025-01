Jude Bellingham, jucatorul cu cea mai mare valoare de transfer

Jude Bellingham (foto), mijlocasul ofensiv englez al echipei Real Madrid, este jucatorul cu cea mai mare valoare de transfer, el fiind cotat la 251 milioane de euro, potrivit unui studiu publicat miercuri de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul International pentru Studii Sportive), cu sediul in orasul elvetian Neuchatel.Jude Bellingham, in varsta de 21 de ani, este sub contract cu Real Madrid pana in 2029.Podiumul este completat de norvegianul lui Manchester City, Erling Haaland ... citește toată știrea