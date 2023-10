In ultimele luni, mai ales dupa plecarile lui Leo Messi (36 de ani) si Cristiano Ronaldo (38 de ani) din Europa, specialistii au incercat sa gaseasca urmasul celor doi. Numele lui Kylian Mbappe si Erling Haaland au fost cele mai vehiculate, insa evolutiile celor doi au fost unele "sterse" in actualul sezon. La polul opus se afla insa Jude Bellingham (foto), care este "pe val" dupa transferul la Real Madrid.Bellingham a ajuns in aceasta vara la Real Madrid, iar mijlocasul englez a fost decisiv ... citeste toata stirea