Judecatorii eleni au decis! Omul de afaceri Ioan Neculaie poate fi extradat!

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brasov si al fabricii de autocamioane Roman, este tot in Grecia, anunta Impact.ro.Asta desi au trecut aproape cinci luni de cand a fost prins. In urma condamnarii la 2 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. Judecatorii greci au decis, definitiv, ca Ioan Neculaie poate fi extradat. Dar omul de afaceri inca nu a fost adus in tara pentru a-si executa pedeapsa. Ioan Neculaie spera sa scape de pedeapsa ... citeste toata stirea