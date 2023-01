Julia Sauter, locul 10 la Campionatul European

In absenta patinatoarelor din Rusia, Anastasiia Gubanova (Georgia) a devenit campioana europeana la patinaj artistic, impunandu-se in fata favoritei, belgianca Loena Hendrickx, la Espoo (Finlanda), in timp ce Julia Sauter, legitimata la CSU Brasov, s-a clasat pe locul 10.Eleva brasoveanului Marius Negrea a incheiat concursul cu 160.42 puncte, reusind cea mai buna clasare a Romaniei din istoria Campionatelor Europene de patinaj artisticIn varsta de 25 de ani, Julia Sauter are dubla cetatenie ... citeste toata stirea