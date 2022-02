Junioarele 1 ale Coronei au pierdut duelul cu Sepsi

Echipa de junioare 1 a Coronei Brasov a pierdut jocul disputat in deplasare la Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, scor 33-22 (20-10), in cadrul etapei a 11-a a Campionatului National.Sepsi, antrenata de fosta jucatoare a Coronei, Carmen Cartas, conduce Seria D, cu 22 de puncte. Foarte probabil, trupa Coronei (16 puncte), pregatita de Mihaeia Seifer Ciubotaru, va merge, alaturi de covasnence, in Grupele Valoare, pentru locul trei, ultimul care ofera calificarea in playoff, luptandu-se LPS Fleseriu ... citeste toata stirea