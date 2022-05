Junioarele 4 de la ACS Transilvania, calificate la turneul final cu victorii pe linie

Echipa de junioare 4 a ACS Transilvania Brasov a castigat turneul semifinal al Campionatului National, care s-a desfasurat in aceste zile la Brasov. Fetele pregatite de Cristi Filip, Lena Brebeanu si Ana Dulgheriu au invins pe CSS Sibiu, in finala, scor 33-14 (11-3, 12-9, 6-1), dupa ce in grupa trecusera de Atletik Satu Mare (30-9), Viitorul Cluj (25-13) si Sporting Ghimbav (31-10). Fetele in rosu si negru s-au ales si cu premii individuale: Andries Ilinca a fost cel mai bun portar, Mustata ... citeste toata stirea