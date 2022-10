Juniorii de la FC Brasov, o victorie si o infrangere in deplasarea de la Odorheiu Secuiesc

Miercuri a avut loc cea de-a 7-a etapa a Campionatului National Under 17 si Under 19. Juniorii de la FC Brasov jucat in deplasare la Odorheiu Secuiesc. De acolo, "juniorii mari" s-au intors cu o victorie, iar din pacate, cei mici au fost invinsi.Juniorii de Under 19, condusi de pe banca tehnica Ionut Mitroi si Marian Cristescu, au reusit sa obtina cele trei puncte dupa victoria cu scorul de 2-1, goluri marcate de Sebastian Racz si Stefan Tufa.Cu aceasta ... citeste toata stirea