Juniorii de la FC Brasov si antrenorii lor se pregatesc intens pentru noul sezon competitional

Peste 250 de copii deja legitimati si alti aproximativ 50 care urmeaza sa fie adusi "vor invata meserie" de la antrenorii Centrului de Copii si Juniori ai lui FC Brasov.Micii fotbalisti sunt deja in pregatire pentru acest sezon, cei mai mari dintre ei, cei de U17 si U19, deja au debutat cu victorii la scor, iar incepand de saptamana viitoare toti copiii si tinerii clubului vor incepe competitiile oficiale. In total sunt 12 grupe de copii si juniori, 11 evolueaza in campionatele nationale, iar ... citeste toata stirea