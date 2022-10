Juniorii lui FC Brasov au disputat, miercuri, meciurile din turul 1 al Cupei Romaniei. Partidele au avut loc pe teren propriu, la Tarlungeni, in compania celor de la CSS Dinicu Golescu Campulung Muscel.Juniorii de Under 19 s-au impus cu scorul de 3-0, iar de Under 17 au cedat cu scorul de 3-4 (2-2), dupa loviturile de departajare.Juniorii "mari" nu au avut probleme in acest meci si s-au impus la scor de ... citeste toata stirea