Juniorii de Under 19 de la FC Brasov s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Micii stegari au trecut in saisprezecimi cu scorul de 4-2 de AS FC Interstrar Sibiu. Brasovenii au reusit sa intoarca scorul, dupa ce au fost condusi cu scorul de 0-1.Calificarea a fost adusa prin golurile marcate de Alex Mitroi, Sebastian Racz si dubla reusita de Mattia Galliano.Ionut Mitroi si ... citeste toata stirea