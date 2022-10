Juniorii u 17 si U 19 de la FC Brasov s-au calificat in play-off-ul Campionatului National

Performanta remarcabila pentru juniorii lui FC Brasiv, atat cei de Under 17 cat si cei de Under 19 s-au calificat in calificat in play-off-ul Campionatului National. In etapa de duminica s-au intors de la Medias cu o victorie din cele doua meciuri disputate.Juniorii de Under 17 si Under 19 de la FC Brasov s-au deplasat, duminica, la Medias, unde au intalnit echipa locala ACS Medias 2022. Dupa jocuri bune, stegarii s-au intors cu o victorie la U17, si din pacate, un esec la U19.Juniorii ... citeste toata stirea