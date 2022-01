Juniorii U16 de la FC Brasov, pe locul doi intr-un clasament FRF

Juniorii de Under 16 de la FC Brasov sunt printre cei mai buni din tara. Dovada este un clasament pe care chiar Federatia Romana de Fotbal l-a intocmit pe baza rezultatelor si punctelor acumulate in 2021.Tinerii fotbalisti pregatiti de Ionut Mitroi si Marian Cristescu sunt pe locul secund in clasament, la foarte mica distanta de ocupanta primului loc, Viitorul, academia condusa de Gica Hagi.FC Brasov are o medie de 2,69 puncte acumulate pe meci, iar Viitorul 2,73. In 13 meciuri, 9 in ... citeste toata stirea