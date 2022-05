Jurgen Klopp, desemnat antrenorul sezonului in Premier League!

Jurgen Klopp (foto) a fost desemnat antrenorul sezonului 2021/2022 in Premier League. Managerul lui Liverpool a ratat dramatic titlul, in fata lui Manchester City, dupa o lupta care s-a intins pana in ultimele secunde ale stagiunii. Chiar daca n-a castigat titlul, Jurgen Klopp a fost votat cel mai bun manager al sezonului, iar germanul a avut o reactie de mare campion. Klopp a dezvaluit ca el si jucatorii sai au trecut deja peste ratarea titlului. In plus, tehnicianul german a avut un mesaj ... citeste toata stirea