Jurnalistii francezi si "superlativele" anului sportiv 2022

Karim Benzema l-a invins pe Kylian Mbappe si a fost desemnat sportivul anului 2022 in Franta. De asemenea, Caroline Garcia a fost votata sportiva anului in Hexagon, cu ocazia primei editii a Trofeului UJSF. Cei 3.000 de ziaristi care sunt membrii ai Uniunii jurnalistilor sportivi din Hexagon au fost invitati sa voteze intre 24 noiembrie si 31 decembrie. Benzema (35 ani), castigatorul Balonului de Aur 2022, a condus-o pe Real Madrid la cucerirea celui de-al 14-lea sau in Liga Campionilor, ... citeste toata stirea