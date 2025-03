Juventus a anuntat cine va antrena echipa

Clubul Juventus l-a demis pe antrenorul Thiago Motta si l-a numit la conducerea tehnica pe fostul sau jucator Igor Tudor (foto). Anuntul gruparii vine dupa doua infrangeri consecutive grele intr-un sezon dezamagitor, echipa fiind pe locul cinci in clasamentul Serie A. Motta a fost numit in iunie cu un contract pe trei ani, dupa ce a impresionat sezonul trecut, cand a condus Bologna la calificarea in Liga Campionilor, dar ... citește toată știrea