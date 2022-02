Kamila Valieva poate concura in continuare la Jocurile Olimpice de la Beijing, in ciuda controlului pozitiv antidoping, a decis Curtea de Arbitraj Sportiv

Kamila Valieva poate sa concureze in continuare la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, a decis luni Curtea de Arbitraj Sportiv, desi patinatoarea de 15 ani a avut un control pozitiv antidoping, transmite BBC."Atleta ar trebui sa beneficieze de urmatoarele circumstante exceptionale, are sub 16 ani si este o persoana protejata conform codului Agentiei Mondiale Anti-Doping (Wada)", a declarat Matthieu Reeb, de la Curtea de Arbitraj Sportiv.Valieva este libera sa concureze marti in proba ... citeste toata stirea