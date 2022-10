Karim Benzema, favorit la castigarea Balonului de Aur in 2022

Cine e favoritul la castigarea Balonului de Aur in 2022 este o intrebare la care specialistii au gasit deja raspunsul. Decernarea prestigiosului trofeu va avea loc pe 17 octombrie, la Paris. Casele de pariuri au ajuns sa ii ofere lui Karim Benzema -foto- o cota de 1.01 la adjudecarea ravnitului trofeu. Asta dupa ce atacantul francez a castigat titlul in La Liga si UEFA Champions League. El a fost golgheterul Spaniei (27 de reusite) si al Ligii Campionilor (15 goluri). Daca francezul Benzema are ... citeste toata stirea