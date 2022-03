Keseru se poate desparti mai repede de FCSB, dar fara drept de joc in alta parte

In urma victoriei cu FC Voluntari, Toni Petrea a dezvaluit ca FCSB este aproape de a se desparti de unul dintre atacantii sai. Claudiu Keseru a revenit la FCSB in vara lui 2021, dupa sase ani de succes petrecuti la Ludogorets, in care a devenit golgheterul all-time al campioanei Bulgariei. Atacantul s-a intors la Bucuresti dupa ce fusese tras pe linie moarta la fosta echipa, iar Gigi Becali a fost de acord sa ii ofere un salariu imens pentru Liga 1. Internationalul roman impresionase ultima ... citeste toata stirea