Kids - SR, episodul cu numarul cinci in acest sezon

ACS Kids Tampa si SR Municipal se vor intalni pentru a patra oara in acest campionat. Cele doua formatii brasovene din Seria a 5-a a Ligii a 3-a au jucat de doua ori in toamna, in sezonul regulat, 1-0 pentru "galben-negri" pe Tineretului, respectiv 2-0 pentru "alb-albastri" pe ICIM. Apoi, in turul playout-ului, SR-ul lui Sorin Coraiu s-a impus cu 2-1, avand nevoie de victorie si in retur pentru a continua lupta pentru salvarea de la retrogradare pana la capat.In schimb, "ursii" lui Vasile ... citeste toata stirea