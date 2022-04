Dupa calificarea matematica la turneul final al Ligii Elitelor pentru juniorii de Under 16 de la FC Brasov a venit a doua infrangere din acest sezon, pe terenul "vecinilor" de la Kids Tampa.Trupa lui Nicolae Vaduva s-a impus cu 2-0 (0-0), pe Stadionul ICIM, in fata celei pregatite de Ionut Mitroi si Marian Cristescu.Cu o etapa inainte de terminarea play-off-ului, juniorii de Under 16 de la FC Brasov ... citeste toata stirea