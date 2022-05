Kids Tampa a incurcat SR-ul, pentru "galben-negri" urmeaza o "finala" pentru salvare

Kids Tampa a invins-o pe SR Municipal, scor 2-1 (0-0), in etapa a 9-a din playout-ul Ligii a 3-a, sambata dupa amiaza, pe Stadionul ICIM. Dupa o prima repriza echilibrata, gazdele au reusit sa deschida scorul in minutul 56, prin D. Popa, iar oaspetii au restabilit egalitatea in minutul 74, cand, in urma unei faze fixe, mingea l-a lovit pe Potecu si a intrat in poarta lui Alexa. Finalul a fost unul pe contre, iar castig de cauza au avut "ursii", care au "lovit" in prelungiri, prin Spataru, dupa ... citeste toata stirea