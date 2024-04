Kids Tampa a invins Rasnovul

Olimpic Zarnesti a pierdut duelul primelor doua clasate din Seria a 5-a a Ligii a 3-a, 2-1 (0-1) pe terenul lui AFC Campulung Muscel. Portarul Florescu a aparat un penalty acordat argesenilor (7), iar pana la pauza Alex Ilie a adus trupa lui Mihai Stere in avantaj (27). Liderul a intors scrorul dupa pauza, prin Alina (74) si Coman (88).ACS Kids Tampa a obtinut prima victorie in playoff, scor 2-0 (1-0) in meciul cu Olimpic Cetate Rasnov. Golurile victoriei echipei pregatite de Liviu Negoita au ... citește toată știrea