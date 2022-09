Kids Tampa a pierdut pe final, la Plopeni, Odorheiu Secuiesc si-a luat revansa in fata SR-ului

ACS Kids Tampa Brasov (foto sus) a pierdut cu 2-1 (0-1) meciul din deplasare, cu CSO Plopeni, din etapa a patra a seriei 5 a Ligii a 3-a. "Ursii" a dominat tot jocul, dar neatentia la doua faze fixe a fost de ajuns pentru cei de la Plopeni ca sa castige. Golul brasovenilor a fost marcat de Bugnar in minutul 35, in timp ce pentru prahoveni Ciobanu a reusit o "dubla". "Fotbalul este nedrept. Cateodata iti da, dar de multe ori iti ia. Am facut un meci foarte bun, pe terenul liderului, dar nu am ... citeste toata stirea