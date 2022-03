Kids Tampa a produs surpriza etapei in C5

ACS Kids Tampa Brasov, formatie aflata pe ultimul loc in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, a produs surpriza primei etape din 2022 in Liga a 3-a. Tinerii fotbalisti antrenati de Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc s-au impus pe terenul lui Olimpic Cetate Rasnov, echipa aproape calificata in playoff, scor 2-1(0-0).Partida din etapa a 16-a s-a jucat duminica, dupa ce sambata terenul fusese impracticabil, din cauza zapezii.Fundasii centrali au adus victoria brasovenilor, Potecu (72) si Cupu (77), in ... citeste toata stirea