ACS Kids Tampa Brasov va juca sambata, pe terenul celor de la KSE Tg. Secuiesc, in primul meci din play-out-ul Ligii a 3-a Seria C5. "Ursii" sunt foarte motivati si vor toate cele trei puncte din deplasarea covasneana."Ne asteapta un meci foarte dificil, cu o echipa care sta bine in clasament. Vom merge insa acolo cu gandul doar la victorie. Avem 10 finale in care ... citeste toata stirea